Tırın biçip hurdaya çevirdiği otomobilin sürücüsü öldü

Edirne-Lalapaşa karayolunda tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada, 70 yaşındaki otomobil sürücüsü Mahmut Oyan hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne- Lalapaşa karayolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 70 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne'den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan 27 yaşındaki F.A. idaresindeki 27 BDZ 531 plakalı tırın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapması sonucu meydana geldi. Karşı şeride geçen dev araç, Lalapaşa'dan Edirne yönüne giden 70 yaşındaki Mahmut Oyan yönetimindeki 22 AC 615 plakalı otomobili adeta biçti.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mahmut Oyan için adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine sevk edilen Edirne İtfaiyesi ekipleri, ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan Oyan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların yoğun çabasına rağmen 70 yaşındaki Mahmut Oyan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsü F.A. ise ambulansla kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. - EDİRNE

