Edirne'de Tır Sırasını Sollayan Meslektaşıyla Tartışırken Hayatını Kaybeden Raim Abasıyanık Toprağa Verildi

Edirne'de tır sırasını sollayan meslektaşı ile tartışırken başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Raim Abasıyanık, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde defnedildi.

Edirne'de tır sırasını sollayan meslektaşı ile tartıştığı esnada başka bir tırın çarpması neticesinde hayatını kaybeden Raim Abasıyanık Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, tır sırasını sollayan meslektaşı ile tartıştığı esnada başka bir tırın çarpması neticesinde hayatını kaybeden Raim Abasıyanık (53) hastane işlemleri sonrasında Akyazı ilçesine getirildi. Sakalar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abasıyanık, Küçücek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ne olmuştu

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gitmek için tır kuyruğunda bekleyen 43 yaşındaki Raim Abasıyanık, sırada beklemek istemeyen ve sollamaya çalışan tır sürücüsünü durdurdu. Tır sürücüsü ile tartışan Abasıyanık'a, karşı yönden gelen Rafet Süleymanoğlu yönetimindeki 34 ZM 0614 plakalı tır çarptı. Ağır yaralanan Abasıyanık, olay yerinde hayatını kaybetti. Abasıyanık'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Rafet Süleymanoğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - SAKARYA