Ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - 3. Sayfa
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Edirne'de ticari taksinin 3 otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan taksi sürücüsü ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, bölgede bulunan hasarlı araçlar çekiciyle götürüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde ise kaza sonrası mahalle sakinlerinin sokağa indiği görüldü.
Edirne'nin Tarla Kapı Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari taksi yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ticari taksi ve maddi hasar oluşan otomobiller çekiciyle kaza yerinden götürüldü.
AA / Cihan Demirci - 3. Sayfa