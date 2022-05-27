Ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Edirne'nin Tarla Kapı Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari taksi yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ticari taksi ve maddi hasar oluşan otomobiller çekiciyle kaza yerinden götürüldü.