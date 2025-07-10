Edirne'de Tarladaki Yangına Köylüler Traktörlerle Müdahale Etti

Edirne'de tarlada yangın çıktığını gören köy halkı, alevleri söndürmek için traktörleriyle olay yerine akın etti.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy yakınlarında akşam saatlerinde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın köy halkını tedirgin etti. Alevlerin hızlıca köye yaklaştığını gören köylüler, traktörleriyle alevlere müdahale etmek için olay yerine akın etti. İtfaiye ve orman ekiplerine büyük destek veren köylüler, yangının yayılmasının önüne geçti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. - EDİRNE