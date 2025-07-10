Edirne'de Tarladaki Yangına Köylüler Traktörlerle Müdahale Etti

Edirne'de Tarladaki Yangına Köylüler Traktörlerle Müdahale Etti
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangına köylüler traktörleriyle müdahale etti. Yangın köye yaklaşırken, köylüler itfaiye ekiplerine destek vererek alevlerin yayılmasını önledi.

Edirne'de tarlada yangın çıktığını gören köy halkı, alevleri söndürmek için traktörleriyle olay yerine akın etti.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy yakınlarında akşam saatlerinde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın köy halkını tedirgin etti. Alevlerin hızlıca köye yaklaştığını gören köylüler, traktörleriyle alevlere müdahale etmek için olay yerine akın etti. İtfaiye ve orman ekiplerine büyük destek veren köylüler, yangının yayılmasının önüne geçti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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