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Edirne'de Şok Asayiş Uygulaması

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirilen Şok Asayiş Uygulaması'nda 183 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin en işlek noktalarından birisi olan Zübeyde Hanım Caddesi'nde 10 ekip, 29 personelin katılımıyla 'Şok Asayiş Uygulaması' yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen genel güvenlik ve asayiş uygulamasında araçlar tek tek durduruldu, genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapılan şahıslar üst aramasından da geçirildi.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya, emniyet müdürlüğünün tüm birimleri katılım sağladı. Uygulama noktalarını dolaşan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ekiplerden bilgi aldı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler bölgede kuş uçurtmadı. Araçlardan indirilen sürücü ve yolcu olarak bulunan şahısların kimlik kontrolü yapıldı, bagajlar ve araçların içi de kontrol edildi. Geniş katılımlı gerçekleştirilen uygulamalarda pek çok noktada aynı anda denetim yapıldı.

'183 şahıs sorgulandı'

Denetimlerde 183 şahıs sorgulandı. 78 araç kontrol edildi. 2 kişiye (6136 SKM) ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma satın alma veya taşıma suçundan işlem yapıldı. 2 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan ve ehliyet İbraz edememekten toplam 6 bin 917 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için gerekli denetim ve uygulamaların sık sık yapılacağı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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