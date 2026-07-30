Edirne’de sigara izmariti çiftlik evini küle çevirdi: 6 kişi ölümden döndü

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde çıkan yangında bir çiftlik evi kullanılamaz hale geldi. Yangının yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmaritinden çıktığı belirtilirken, aile ölümden kılpayı kurtuldu.

Yangın, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çiftlik evini sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında çiftlik evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın daha sonra büyüyerek yaklaşık 400 dönüm anız arazisini küle çevirdi.

Yangın sırasında evde çocuklar ve aile bireylerinin bulunduğunu belirten Ecenur Tek, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"Bir yandan çocuklara, bir yandan alevlere koştuk"

Evde yaşayan Ecenur Tek, yangının yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmaritinden çıktığını ifade ederek, "Evde yeğenlerimiz ve ailemiz vardı. Yangını görünce büyük panik yaşadık. Bir yandan çocuklara koşmaya, bir yandan yangını söndürmeye, bir yandan da itfaiyeye haber vermeye çalıştık. Çok zor anlar yaşadık. Duyarsızca atılan bir sigara izmariti neredeyse her şeyimizi elimizden alıyordu. Herkesin bu konuda çok daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı