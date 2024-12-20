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Edirne'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Edirne'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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İpsala ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden, İpsala istikametine giden H.A.Ö. yönetimindeki 34 GİZ 455 plakalı otomobilin motor bölümünden Yeniceçiftlik köyünü geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü H.A.Ö., emniyet şeridine park ettiği otomobilden inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Alevler, kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Otomobilin sadece demir aksamı kalırken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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