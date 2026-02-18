Haberler

Su birikintisi kazaya sebep oldu: Otomobil önce direğe sonra kaldırıma çarptı

Su birikintisi kazaya sebep oldu: Otomobil önce direğe sonra kaldırıma çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir otomobil kaza yaptı. Sürücü, yolda oluşan su birikintisini fark edemeyince kontrolden çıktı ve yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Cadde üzerinde biriken sular sebebiyle bir otomobil kaza yaptı.

Atatürk Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında seyir halindeki 22 AAV 176 plakalı otomobil, sürücüsü yolda oluşan su birikintisini fark etmeyince kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından orta refüje çarparak durabildi.

Ekipler bölgede önlem aldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, duran araca başka araçların çarpmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yoğun yağış nedeniyle kazayı fark etmekte zorlanan sürücüler için polis ekipleri yola duba yerleştirerek trafiğin yavaşlamasını sağladı. Olay yerine gelen çekici ile kaza yapan otomobil çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor