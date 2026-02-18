Su birikintisi kazaya sebep oldu: Otomobil önce direğe sonra kaldırıma çarptı
Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir otomobil kaza yaptı. Sürücü, yolda oluşan su birikintisini fark edemeyince kontrolden çıktı ve yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Cadde üzerinde biriken sular sebebiyle bir otomobil kaza yaptı.
Atatürk Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında seyir halindeki 22 AAV 176 plakalı otomobil, sürücüsü yolda oluşan su birikintisini fark etmeyince kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından orta refüje çarparak durabildi.
Ekipler bölgede önlem aldı
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, duran araca başka araçların çarpmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yoğun yağış nedeniyle kazayı fark etmekte zorlanan sürücüler için polis ekipleri yola duba yerleştirerek trafiğin yavaşlamasını sağladı. Olay yerine gelen çekici ile kaza yapan otomobil çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE