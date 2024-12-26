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Edirne'de Şafak Operasyonu: 26 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Şafak Operasyonu: 26 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne'de sosyal medyadan silahlı fotoğraflar paylaşan 32 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yasa dışı silah ve esrar ele geçirildi.

Edirne'deki şafak operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE - Edirne'de sosyal medyadan silahlı fotoğraflar paylaşanlara yönelik 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından taşınması veya bulundurması yasak olan silah veya kesici aletlerle paylaşım yapan ve çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği ve 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 ekip 105 personel görev aldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 7 fişek, 2 bıçak ile yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, operasyon öncesi polislere yönelik yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptıklarını söyledi.

Halkın dünden bugün daha güvenli ve daha huzurlu bir Edirne'de yaşaması için her daim kararlı bir şekilde görev başında olduklarını aktaran Müdür Karaburun, "Her ne şartta olursa olsun Edirne'de hiçbir kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğimizi tüm halkımıza hissettireceğiz. Edirne'nin her noktasında trafiğinde, asayişinde kanun kural tanımayan kim varsa polisimizin nefesi her daim hemen ensesinde olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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