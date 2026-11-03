Edirne'de rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı

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Edirne'de Havsa ve Uzunköprü Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında tapu çalışanları ve emlakçıların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cuma sabahı Havsa ve Uzunköprü Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında tapu müdürlüğü çalışanları ve emlakçıların da bulunduğu 9 kişi, rüşvet almak ve vermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Üç günlük gözaltı süresinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer 7 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı