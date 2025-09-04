Haberler

Edirne'de Polis Şok Uygulama Gerçekleştirdi

Edirne'de polis ekipleri, şehrin farklı noktalarında yaptığı uygulama ile araçları didik didik ararken sürücü ve yolculara yönelik GBT sorgulaması da gerçekleştirdi.

Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada araçlar tek tek durdurularak arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, trafik ekipleri de evrak ve kurallara uyumu denetledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
