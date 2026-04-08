Kavga ihbarına giden polislere sürpriz karşılama

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılı vesilesiyle asılsız kavga ihbarı yapıldı. Polis ekipleri davul zurna eşliğinde karşılanarak çiçek ve Türk bayrağıyla onurlandırıldı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde emniyet güçlerine unutulmaz bir sürpriz gerçekleştirmek için asılsız bir kavga ihbarında bulundu. Sirenlerini çalarak kısa sürede Çavuşbey Mahallesi'ne ulaşan ekipler, araçlarından indikleri anda mahalle halkının yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.

Huzur ve güvenliğin teminatı olan polis ekiplerini davul ve zurna eşliğinde karşılayan mahalleli, memurlara çiçek ve Türk bayrağı hediye ederek haftalarını kutladı. Kavga beklerken bayram havasıyla karşılaşan polis ekipleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine bu anlamlı jest için teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Görkem Sevindik'e telefon
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu

Soğuğa aldırış etmeden oraya koşup saatlerce sırada beklediler