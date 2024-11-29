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Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı

Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
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Edirne'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aracının bagajından eşya almak isteyen sürücüye, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde S.D. isimli şahıs, kullandığı 59 ACK 592 plakalı otomobilini, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ne park etti.

EL FRENİNİ UNUTTUĞU ARACI KENDİSİNE ÇARPTI

El freni çekilmeyen otomobil, bu esnada bagajdan eşya almaya çalışan sürücüsüne çarptı. İlerleyerek caddeye çıkan otomobil, N.Ö. (65) idaresindeki 22 FN 514 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kendi aracının çarpmasıyla yaralanan sürücü S.D, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim otuzbeş sene önce tüp dağıtımı yaptığım kamyonetime topkapıdaki bit pazarından alıp taktığım lift motorla el frenini elektirikli yapmıştım koltuğa koyduğum sensörle araçtan inince el freni otomatik olarak kilitleniyor anahtar kontakta olsa bile ufak bir çocuk ne aracı çalıştırabiliyor ne el frenini açabiliyordu araç hurdaya ayrıldı motoru söküp aldım emniyet ön plana çıkarılsa hayatımızı emniyetle sürdürmemizi sağlayacak basit çok şey var ama bunu yozlaşmış beyinlere anlatmam zor

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