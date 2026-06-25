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Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırköy-Harmanlı köy yolu üzerinde seyir halinde bulunan A.K. yönetimindeki otomobil, tarla yolundan köy yoluna çıkış yapan S.A. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yolun ulaşıma açık olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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