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Edirne'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Edirne'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Edirne'de İstasyon Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; kaza anı kameralara yansıdı.

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde E.A. idaresindeki 22 AEP 527 plakalı motosiklet ile O.Y. yönetimindeki 22 EZ 699 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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