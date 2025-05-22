Edirne'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: İki Yaralı

Edirne'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: İki Yaralı
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Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde otomobil sürücüsü, arka koltuktaki çocukların seslenmesiyle dikkatini dağıtınca elektrik direğine çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde 22 AAY 902 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Özgür Sipşak, arka koltukta oturan yakınlarının çocuklarının, seslenmesiyle arkaya baktığı esnada elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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