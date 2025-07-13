Edirne'de Orman Yangını: Alevler Yükseliyor, Müdahale Devam Ediyor

Edirne'de Orman Yangını: Alevler Yükseliyor, Müdahale Devam Ediyor
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman ve anız yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, ormanlık alan ve tarım arazilerine yayıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman ve anız yangınında alevler metrelerce yükseldi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında yer alan Susamdere mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana ve tarlaya yayıldı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, uçak, çok sayıda arazöz, Keşan ve Malkara Orman İşletme ekipleri, AFAD ve itfaiye personeli müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun çalışması sürerken, çevre illerden de çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Köy halkı da yangınla mücadeleye traktörleriyle katıldı. Bazı vatandaşlar yangın bölgesine su taşırken, bazıları da alevlerin yayılmasını önlemek için ekiplere destek veriyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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