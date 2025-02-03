Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler

Edirne'de Okul Servis Araçlarına Denetim

Edirne'de Okul Servis Araçlarına Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Kontroller, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapıldı.

Edirne'de taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarında kontrol ve denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Meriç, Uzunköprü ve Enez ilçeleri başta olmak üzere il geneli sorumluluk bölgesinde taşımalı eğitim ve öğretim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. İkinci dönem eğitim ve öğretim yılında herhangi bir üzücü olay yaşanmaması için alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallar hakkında sürücüler bilgilendirildi. Ekipler ayrıca öğrencilere yönelik temel trafik konuları hakkında eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde de bulundu. Can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Diyanet duyurdu! İşte 2025 yılı fitre miktarı
img

Morata transferi ve Galatasaray'ın forvet stratejisi
img

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz

Şara'nın ziyareti öncesi terör örgütü elebaşından dikkat çeken mesaj
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.