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Edirne'de Okul Polisi Trafik Güvenliğini Sağlıyor

Edirne'de Okul Polisi Trafik Güvenliğini Sağlıyor
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, okulların önlerinde görevli kırmızı yelekli 'okul polisi' ekipleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlarken, trafik akışını da düzenliyor. Okul önlerinde kural ihlali yapan araçlara ceza uygulanacağı bildirildi.

Edirne'de "okul polisi" ekipleri, okulların önlerinde ve civarında denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün, kent merkezindeki okullarda öğrenciler sabah derse girmeden önce görevlendirdiği kırmızı yelekli "okul polisi" ekipleri, öğrencilerin bir yandan okullara girişlerini sağlarken diğer yandan da trafik akışını düzenliyor.

Yayalara yol vermeyen araçlar tespit edildi

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için kırmızı yelekli okul polisleri tarafından okul önünde okul çıkışı yayalara yol vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlara trafik idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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