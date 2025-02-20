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Edirne'de Oğul, Eve Geç Geldiği İçin Babasını Bıçakladı

Edirne'de Oğul, Eve Geç Geldiği İçin Babasını Bıçakladı
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Edirne'de 19 yaşındaki K.K., babasının 'Eve neden geç geldin?' sorusuna öfkelenerek tartıştı ve babasını bıçaklayarak yaraladı. Oğul, olayın ardından kaçtı ancak polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Yaralı baba hastanede tedavi altında.

Edirne'de babasının 'Eve neden geç geldin' sorusuna öfkelenen oğul, babasını bıçaklayarak yaraladı.

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki K.K. eve geldiğinde kendisine 'Neden geç geldin?' diye soran babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçaklayarak evden kaçan oğul, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğul K.K.'nın "Eve geç geldim diye kızdı kavga yaptık, bıçakladım" dediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan, yaralı baba M. K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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