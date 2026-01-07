Haberler

Müstakil ev alevlere teslim oldu: Yanan evini gözyaşları içinde izledi

Güncelleme:
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde çıkan yangında, 5 kişinin yaşadığı tek katlı bir müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ev sahipleri sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de çıkan yangında tek katlı müstakil bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde 5 kişinin ikamet ettiği müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın sırasında evleri zarar gören aile fertleri sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kül oldu. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Evi yanan Nurgül Özdemir, gözyaşları içinde evinin yanışını izleyerek çok üzgün olduğunu belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
