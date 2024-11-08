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Edirne'de Motosikletli Trafik Polisi Eğitimi Tamamlandı

Edirne'de Motosikletli Trafik Polisi Eğitimi Tamamlandı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik Polis Timleri, sürüş teknikleri eğitimini tamamlayarak vatandaşlara daha hızlı hizmet vermeye başladı. 14 kursiyere sertifika verildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik Polis Timleri (Şahinler) eğitimlerini tamamlayarak, vatandaşlara daha hızlı hizmet vermeye başladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli "Motosikletli Trafik Polis Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimini" başarı ile tamamladı. Eğitimler sırasında Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurs alanında ziyarette bulunarak, kurs gören polisleri yakından izledi. Eğitim sonunda eğitime katılan 14 kursiyere sertifikaları verildi. Ayrıca, trafik başkanlığı tarafından görevlendirilen iki eğitmene İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldıray Yurtseven tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Motosikletli trafik polisleri, Edirne'nin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaşanan olaylara daha hızlı bir şekilde müdahale edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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