Haberler

Edirne'de uyuşturucuya geçit yok: 1 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi

Edirne'de uyuşturucuya geçit yok: 1 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzunköprü ilçesinde motosikletli polis timleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde 5,5 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan K.A., 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde 5,5 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polis ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi İpsala Caddesi üzerinde bulunan Oğuz Arda Sel Gençlik Merkezi karşısındaki boş arazide devriye görevi yaptığı sırada park halinde bulunan bir araçta oturan şahsın şüpheli davranışlar sergilediğini tespit etti.

Ekipler tarafından durdurulan K.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, sağ ön pantolon cebinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 5,5 gram olan ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri

Organ naklinden sonra gözlerini açtı! İşte ilk sözleri
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı

Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor