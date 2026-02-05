Edirne'de uyuşturucuya geçit yok: 1 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde 5,5 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polis ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi İpsala Caddesi üzerinde bulunan Oğuz Arda Sel Gençlik Merkezi karşısındaki boş arazide devriye görevi yaptığı sırada park halinde bulunan bir araçta oturan şahsın şüpheli davranışlar sergilediğini tespit etti.

Ekipler tarafından durdurulan K.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, sağ ön pantolon cebinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 5,5 gram olan ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE