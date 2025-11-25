Haberler

Edirne'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya M.K. başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi'nden Alparslan Türkeş Meydanı istikametine giden T.Y. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen M.K.'ya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle düşen M.K. başından yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
