Edirne'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya M.K. başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi'nden Alparslan Türkeş Meydanı istikametine giden T.Y. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen M.K.'ya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle düşen M.K. başından yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE
