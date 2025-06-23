Edirne'de Motosiklet Kazası: 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücüyle Çarpışma

Edirne'nin Keşan ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, elektrikli motosikleti ile kaçmaya çalışırken otomobil ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nden çarşı merkezi istikametine giden A.A.E. (19) yönetimindeki 22 AEB 110 plakalı motosiklet, kimlik kontrolü yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışınca G.G. (22) yönetimindeki 22 RN 660 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen elektrikli motosikletten düşen yolcu U.D. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. U.D. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi. - EDİRNE