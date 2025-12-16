Haberler

Edirne'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde Hasan Ege Coşkun'un kullandığı 39 ADC 258 plakalı motosiklet ile S.T.'nin kullandığı 22 NP 139 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü defalarca takla atarak yere düşerken, otomobil de elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

