Edirne'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde motosikletin yayaya çarptığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Alparslan Türkeş Meydanı istikametinden Atatürk Stadı istikametine giden L.C.B. yönetimindeki 22 ADY 784 plakalı motosiklet, Tabakçeşme Sokak kesişimini geçtikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen H.Y. (75)'ye çarptı. Devrildikten sonra 15 metre sürüklenen motosiklet, park halindeki bir kamyonete çarparak durdu. Kazada, H.Y., sürücü L.C.B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılarda, H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.