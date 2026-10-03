Edirne'de Meriç Nehri'nden çıkarılan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı

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Edirne'de Meriç Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne'de Karaağaç Fen Lisesi mevkiinde Meriç Nehri'nde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfiaye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ekiplerin çalışmasının ardından nehirden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı