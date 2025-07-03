Edirne'de Meriç Nehri'nde Yangın Paniği

Edirne'de Meriç Nehri'nde Yangın Paniği
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Edirne'de Meriç Nehri üzerinde kum çeken helezonda çıkan yangın, çevrede paniğe sebep oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde kum çeken bir helezonda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Meriç Nehri üzerinde meydana geldi. Nehirde kum çekme işlemi yapan helezonda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Motor bölümünde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek helezonun diğer kısımlarına sıçradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Helezonda maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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