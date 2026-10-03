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Edirne'de makas attığı iddia edilen otomobil, polis takibiyle yakalandı

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Edirne’de trafikte makas attığı iddia edilen otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ekiplerin dur ihtarına uymadığı belirtilen sürücüyle kovalamaca yaşandı; araç Kalaycı İbrahim Ağa Sokak'ta durduruldu. Sürücünün babasının gazeteciyi tehdit ettiği iddia edildi.

Edirne'de trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, trafikte makas attığı öne sürülen otomobilin polis ekiplerinin dikkatini çekmesiyle başladı. Ekiplerin dur ihtarına uymadığı belirtilen sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Takip sırasında bazı araçların hasar gördüğü, 22 ACD 207 plakalı aracın ise Abdurrahman Mahallesi Kalaycı İbrahim Ağa Sokak'ta durdurulduğu öğrenildi.

Gazeteciyi görüntülerken tehdit iddiası

Yaşananları görüntüleyen gazeteci, olay yerinde sürücü ve yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre sürücünün babası, görevini yapan gazeteciyi tehdit etti. Olay sonrası sürücü polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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