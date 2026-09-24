Haberler

Edirne'de lokantacı çifte saldırı iddiasında 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de lokantacı çifte saldırı iddiasında 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
+50 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de salı günü Talatpaşa Mahallesi'nde uyarıda bulunan lokanta işletmecisi çifte yönelik saldırı iddiasında 3 şüpheliden 2'si polisçe yakalanıp adliyeye sevk edildi. Darp raporu alan çift şikayetçi olurken, üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edirne'de kendilerini uyaran lokanta işletmecisi çifte saldırdıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, salı günü saat 23.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ev yemekleri üzerine lokanta işleten Şenay ve Servet Salam çifti, iş yerlerinin karşısındaki alkolü mekanda yüksek sesle küfürlü konuşan kişileri uyardı. Uyarının ardından 3 kişi iş yerine gelerek çifte saldırırken, iş yerinin camlarını da kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Hastaneden darp raporu alan çift, şüphelilerden şikayetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin B.Ç. (41), T.K. (36) ve H.U. (45) olduğu belirlendi. Edirne doğumlu oldukları öğrenilen şüphelilerden B.Ç.'nin 8, T.K.'nin 12, H.U.'nun ise 3 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla B.Ç. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, H.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Şara, eşcinsel lider ile bir araya geldi! İşte görüştükleri konu

Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 20 milyar doları vurup geçiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

"3 ülkeyi ticari gemilere gizledikleri dronlarla vuracaklar"
Yıldız futbolcu Eriksen'in hastalığı başına dert oldu, sözleşmesi feshedildi

Yıldız isme büyük şok! Hastalığı başına dert oldu

Bakanlık listesine Mersin'den 3 ürün eklendi, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Bakanlık ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta yasaklı boya

Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

Türkiye'den Vietnam'a gençleşmeye gitti! Son hali şaşkına çevirdi
Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü
19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı

19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı