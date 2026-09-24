Edirne'de lokantacı çifte saldırı iddiasında 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi

Edirne'de kendilerini uyaran lokanta işletmecisi çifte saldırdıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, salı günü saat 23.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ev yemekleri üzerine lokanta işleten Şenay ve Servet Salam çifti, iş yerlerinin karşısındaki alkolü mekanda yüksek sesle küfürlü konuşan kişileri uyardı. Uyarının ardından 3 kişi iş yerine gelerek çifte saldırırken, iş yerinin camlarını da kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Hastaneden darp raporu alan çift, şüphelilerden şikayetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin B.Ç. (41), T.K. (36) ve H.U. (45) olduğu belirlendi. Edirne doğumlu oldukları öğrenilen şüphelilerden B.Ç.'nin 8, T.K.'nin 12, H.U.'nun ise 3 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla B.Ç. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, H.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı