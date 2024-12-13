Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi

Korkunç kaza Edirne'de meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç evin duvarına çarparak alev aldı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZAYI GÖREN TELEFONA SARILDI

Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarını çarptı. Çarpanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü.

4 KİŞİNİN FECİ SONU

Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.