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Edirne'de kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerlerini sürükledi, yaralanan olmadı

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Edirne'de kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerlerini sürükledi, yaralanan olmadı
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Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde park halindeki bir araca çarptıktan sonra çöp konteynerlerini sürükleyerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Edirne'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca ve çöp konteynerlerine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde Ş.U. idaresindeki 22 AU 247 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç, cadde üzerinde park halindeki 22 ADK 368 plakalı otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerini sürükleyerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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