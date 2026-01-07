Haberler

Edirne'de minibüs sulama kanalına düştü: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Havsa ilçesinde şiddetli sağanak sonrası sulama kanalına düşen minibüsteki 2 kişi, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından saniyelerle kurtarıldı.

Edirne'de şiddetli sağanağın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs sulama kanalına düştü. Minibüsteki 2 kişinin saniyelerle tahliye edilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli sağanak nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki sulama kanalına girdi. Yarısı suya gömülen minibüste sürücü ve bir işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanalın debisinin yüksek olması ve yağışın devam etmesi nedeniyle zor anların yaşandığı kurtarma operasyonunda, mahsur kalan 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ve işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

