İpsala'da su kanalına uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde kontrolden çıkarak su kanalına uçan kamyonetin sürücüsü Aytekin Bayraktar, deniz polisi tarafından ölü olarak bulunarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde kontrolden çıkarak su kanalına uçan kamyonetin sürücüsü, deniz polisi tarafından su kanalında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre; seyir halindeki Aytekin Bayraktar yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Su kanalındaki kamyoneti görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, sürücünün kamyonette olmadığı belirlendi. Bunun üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Sürücü Aytekin Bayraktar'ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından, kamyonetten uzakta su kanalının içerisinde bulundu. Bayraktar'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Edirne'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - EDİRNE

500

