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Edirne’de kontrolden çıkan araç bariyerlerin üzerinde 35 metre sürüklendi

Edirne’de kontrolden çıkan araç bariyerlerin üzerinde 35 metre sürüklendi
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Edirne’de kontrolden çıkan araç, çarptığı bariyerlerin üzerinde yaklaşık 35 metre boyunca ilerledi.

Edirne'de kontrolden çıkan araç, çarptığı bariyerlerin üzerinde yaklaşık 35 metre boyunca ilerledi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Alman uyruklu B.D.G. yönetimindeki LB BG 954 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin üzerine çıkan araç, yaklaşık 35 metre boyunca sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Bariyerlerin üzerinde ilerleyen panelvandan çıkarılan sürücü B.D.G.'nin yapılan ilk müdahalede hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi. Panelvanda hasar meydana gelirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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