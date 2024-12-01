Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin vurduğu aldığı merkezi bombaladı

 Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor

Edirne'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Uygulama 1 Aralık itibariyle başladı ve sürücüler kış lastiği taktırmaları konusunda uyarıldı.

Edirne'de polis ekiplerinden kış lastiği uygulaması

Zorunluluk başladı, ekipler harekete geçti

EDİRNE - Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması sebebiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince uygulama yapıldı.

Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Yaşanan kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kış lastiği uygulaması yaptı.

Selimiye Meydanı önündeki cepte gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı. Uygulamalarda, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırdığı görüldü.

Trafik ekipleri, aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederek, lastik değişimi yaptırmayanlara da uyarıda bulundu. Uygulamada 219 araç kontrol edildi, kış lastiği takmadığı belirlenen 3 ticari araca cezai işlem uygulandı.

Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek.

Edirne'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
img

Maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
img

Esad'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde
img

Peş peşe yaşandı! İşte Cimbom'un penaltı beklediği pozisyonlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arouca Benfica maçı ÖZET – GOLLER izle! Kerem Aktürkoğlu maçı özeti linki! Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Arouca Benfica yayın yok mu, kanalı mı değişti? Kerem Aktürkoğlu Arouca Benfica maçı nasıl izlenir? Arouca Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Liga NOS Arouca Benfica maçı ne zaman? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu? Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek? Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Aile hekimleri grevde mi? HTŞ kimdir? Suriye HTŞ terör örgütü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.