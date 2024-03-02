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Edirne'de Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Kundaklanan İş Yeri Küle Döndü

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan iş yeri küle dönerken, içerideki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. İşyeri sahibinin şüphesi üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla, işyeri sahibinin eski eşini gözaltına aldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan iş yeri küle dönerken, içerideki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Uzunköprü ilçesi Muradiye Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki giyim dükkanı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından gece saatlerinde ateşe verildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, işleri ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, işyerinin kundaklandığını ve kasti olarak yapıldığını belirtildi. İşyeri sahibinin şüphesi üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla, işyeri sahibinin eski eşini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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