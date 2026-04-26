Edirne'de kereste yüklü tır alevlere teslim oldu.

Edirne'de seyir halindeki kereste yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne-Havsa yolunda seyir halindeki kereste yüklü tırda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, tır dorsesini saran alevlere müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda büyük hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, söndürme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı