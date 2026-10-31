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Edirne'de Kemalköy yakınlarında Bulgar tur otobüsü tırla çarpıştı, 10 kişi yaralandı

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolu Kemalköy yakınlarında Bulgaristan vatandaşlarını İstanbul'a taşıyan tur otobüsü nar yüklü tırla çarpıştı. Kazada yaralanan 10 Bulgaristan vatandaşı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bulgaristan vatandaşlarını İstanbul'a taşıyan tur otobüsünün Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristan tur otobüsü, Bulgaristan'dan İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada Kemalköy yakınlarında E.Ö. idaresindeki 33 FL 757 plakalı nar yüklü tır ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan 10 Bulgaristan vatandaşı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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