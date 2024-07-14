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Edirne'de Kaybolan Zihinsel Engelli Vatandaş Drone İle Bulundu

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Edirne'nin Havsa ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmaları sonucunda bulunarak ailesine teslim edildi.

Edirne'de evin önünde hava almaya çıkan Anıl Filiz, jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmalarıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Havsa ilçesi Habiller köyünde zihinsel engelli olan bir vatandaşın kaybolduğuna dair ailesinden ihbar geldi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri ve iz takip köpek unsuru ile ormanlık arazide drone destekli arama çalışmalarını başlattı. Asayiş ve trafik timleri, jandarma dedektifleri, iz takip köpek unsuru ve AFAD ile müşterek yapılan havadan drone kamera destekli arama ve kurtarma çalışması neticesinde, kayıp şahıs sağlıklı olarak bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Edirne Havsa İnsan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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