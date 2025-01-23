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Edirne'de Kavşakta Kamyon ve Otomobil Çarpıştı

Edirne'de Kavşakta Kamyon ve Otomobil Çarpıştı
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Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı. Olayda maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Edirne'de kavşakta çarpışan kamyon ile otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Umurbey Mahallesi Sarayiçi kavşağında yaşandı. Seyir halindeki B.K.'nin kullandığı 34 DUR 398 plakalı kamyon ile B.S.'nin kullandığı 22 LB 211 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçtaki kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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