Edirne'de kar kent merkezinde etkisini azalttı, ilçelerde kar küremesi devam ediyor

Edirne kent merkezinde kar yağışının etkisi azalırken, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. Yetkililer, kırsal bölgelerde buzlanma uyarısında bulunarak yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne kent merkezinde kar yağışı etkisini azaltırken, yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının bereketi Edirne genelinde hissedilirken, muhtemel olumsuzluklara karşı ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri, Uzunköprü Çalıköy, Lalapaşa Kalkansöğüt, Hacılar, Küçünlü ve Hacıdanişment köylerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri özellikle kırsal bölgelerde buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - EDİRNE

