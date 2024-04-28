Edirne'de kamyonetin çarptığı yaşlı yaya yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin çarptığı 86 yaşındaki yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi istikametinde seyreden O.D. (38) yönetimindeki 22 PL 259 plakalı kamyonet Güven Sokak kesişimine geldiği sırada, yolda yürüyen 86 yaşındaki R.K.'ye çarptı. Başını kamyonetin ön camına çarpan R.K., kaldırıma düştü. İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından, ayağından ve ellerinden yaralanan R.K., sağlık ekiplerinin ilk tedavisinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, inceleme başlattığı trafik kazası güvenlik kameralarına da yansıdı. - EDİRNE