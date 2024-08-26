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Edirne'de Kamyonet ile Motosiklet Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 00: 40 sıralarında Uzunköprü ilçesi Hayrabolu caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 22 ADH 824 plakalı kamyonet ile C.K. idaresindeki plakasız motosiklet ile ana yol üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan H.S. ise yaralanırken, sürücü C.K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.S.'nin ise vücut'unun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerini terk eden kamyonet sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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