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Edirne Güney Çevre Yolu Türkan Seçkin Caddesi'nde seyir halindeki kilitli taş yüklü kamyondan yola taşlar döküldü. Trafikte tehlike oluşturan taşları fark eden vatandaşlar, olası kazaların önüne geçmek için harekete geçti.

Kamyondan dökülen kilitli taşların yolda tehlike oluşturduğunu gören duyarlı vatandaşlar, araçlarından inerek taşları toplamaya başladı. Vatandaşlar, topladıkları taşları yol kenarına bırakarak trafik güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Olayda vatandaşların duyarlı davranışı dikkat çekerken, yük taşıyan araçların yola malzeme dökülmesini önlemek için gerekli güvenlik tedbirlerini almasının önemi bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı