Edirne'de kahreden olay: Cam silerken düşüp öldü

Edirne'de cam silerken 5'inci kattaki pencereden düşen 44 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi Doğukent Apartmanı C Blok'taki 5 katlı bir binada meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Sevil Diri, 5'inci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sevil Diri'nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE