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Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma, kaçakçılık operasyonu düzenleyerek 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde harekete geçen Edirne il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) KOM Şube ekipleri, Uzunköprü ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 148 adet tabanca fişeği, 41 adet av tüfeği fişeği, 5 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği, 3 adet tabanca parçası, 325,45 gram skunk, 887 gram kenevir tohumu, 1 gram reçine esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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