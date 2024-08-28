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Edirne'de Kaçak Tabanca Yakalandı

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Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısından çıkış yaparak Almanya'ya gitmekte olan bir tırın içerisinde 10 adet kaçak tabanca yakalandı. Türk vatandaşı sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısından çıkış yaparak Almanya'ya gitmekte olan bir tırın içerisinde 10 adet kaçak tabanca yakalandı.

Türk vatandaşı, H.Y sürücülüğünü yaptığı araç Türkiye'den Almanya'ya transit olarak mal taşıdığına dair düzenli belgeler sundu. Sürücü araç içerisinde başka bir şey olmadığını açıkladı. beyan etmek "Risk analizi" yöntemine göre gümrük memurları, özel X-ışını ekipmanı da dahil olmak üzere detayı bir inceleme için araç seçildi. Tırın kabinindeki yatağın alt kısmında gıda malzemelerinin bulunduğu bir buzdolabında kaçak silahların bulunduğu sırt çantası tespit ettiler. Sırt çantasında 10 adet tabanca, siyah poşetlere sarılmış vaziyette bulundu.

Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından yürütülen bir ön duruşma başlatıldı. 48 yaşındaki H.Y, yaptıklarından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Savunması, sürücünün sabıka kaydının temiz olması ve soruşturmacılarla işbirliği yapması nedeniyle daha hafif bir ceza talep etti. Yambol Bölge Savcılığı, Türk vatandaşı H.Y. hakkında "gözaltında tutukluluk" tedbiri alınması talebini mahkemeye sunduğu, silahlarla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hamzabeyli 3-sayfa Almanya edirne 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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