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Edirne'de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Edirne'de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait malzemelere el konulurken, kişiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü kırsalında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kazıda kullanılan kepçe ise el konularak, yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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